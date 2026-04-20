CBSE New Language Rule 2026: क्या है थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला? सीबीएसई स्कूलों में होंगे बड़े बदलाव

सीबीएसई के इस फैसले से निजी स्कूल प्रबंधन के सामने शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर संकट खड़ा हो गया है। कई स्कूलों में पिछले कई सालों से केवल विदेशी भाषाओं के टिचर्स ही तैनात थे। अब अचानक संस्कृत या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के टिचर्स को अपॉइंट करना और उनके लिए बजट अलॉट करना स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभिभावकों का एक वर्ग भी इस फैसले को लेकर बंटा हुआ है। कुछ इसे भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा मान रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि इससे ग्लोबल करियर की राह में ब्चचों को बाधा आ सकती है।