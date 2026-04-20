20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE New Language Rule 2026: क्या है थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला? सीबीएसई स्कूलों में होंगे बड़े बदलाव

CBSE Language Rule: सीबीएसई स्कूलों में अब तीसरी भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं को कंपलसरी किया जा रहा है। फ्रेंच और जर्मन की जगह संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। जानिए क्या है सीबीएसई का नया भाषा नियम?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Apr 20, 2026

Three language formula nep 2020, Three language formula 2026, Three language policy 2026, Three language policy controversy, CBSE new three language policy 2026

CBSE Three Language Policy 2026 (Image- ChatGPT)

CBSE Three Language Formula 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के स्कूलों में अब भाषा चयन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 'थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला' को कड़ाई से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत अब स्कूलों को फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं के बजाय संस्कृत और अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता देनी होगी।

बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि सीबीएसई का नया फॉर्मूला पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 पर आधारित है।

क्या है सीबीएसई का भाषा नियम?

बोर्ड के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन करना कंपलसरी होगा। इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। अब तक कई स्कूल दो विदेशी भाषाओं या एक भारतीय और एक विदेशी भाषा का ऑप्शन देते थे, लेकिन अब भारतीय भाषाओं का दबदबा बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई स्टूडेंट अंग्रेजी और हिंदी पढ़ रहा है, तो तीसरी भाषा के रूप में उसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़ या किसी अन्य भारतीय भाषा को सिलेक्ट करना होगा।

फ्रेंच और जर्मन पढ़ने वालों का क्या होगा?

नए नियमों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विदेशी भाषाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी। स्टूडेंट्स विदेशी भाषाओं को 'एडिशनल सब्जेक्ट' या चौथी भाषा के रूप में पढ़ सकेंगे, लेकिन वे इसे अनिवार्य तीसरी भाषा के ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई का मेन मोटिव स्टूडेंट्स को सांस्कृतिक जड़ों और भारतीय भाषाई विविधता से जोड़ना है। बोर्ड का मानना है कि भारतीय भाषाओं के ज्ञान से ब्चचों का मानसिक और सांस्कृतिक विकास बेहतर होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग की चुनौतियां

सीबीएसई के इस फैसले से निजी स्कूल प्रबंधन के सामने शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर संकट खड़ा हो गया है। कई स्कूलों में पिछले कई सालों से केवल विदेशी भाषाओं के टिचर्स ही तैनात थे। अब अचानक संस्कृत या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के टिचर्स को अपॉइंट करना और उनके लिए बजट अलॉट करना स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभिभावकों का एक वर्ग भी इस फैसले को लेकर बंटा हुआ है। कुछ इसे भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा मान रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि इससे ग्लोबल करियर की राह में ब्चचों को बाधा आ सकती है।

रीजनल लैंग्वेज को मिलेगा बढ़ावा

इस नियम के लागू होने से संस्कृत के साथ ही देश की अन्य समृद्ध क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती और साउथ इंडियन भाषाओँ के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का जोर इस बात पर है कि स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा और देश की अन्य भाषाओं को सम्मान दें। आने वाले एकेडमिक सेशन से स्कूलों को इस नए सिलेबस के मुताबिक अपनी समय-सारणी और टीचर मैनेजमेेंट में बदलाव करना होगा।

ये भी पढ़ें

12वीं के बाद इन फील्ड्स में बना सकते हैं भविष्य, बोर्ड में कम मार्क लाने वालों के लिए भी बेस्ट हैं ये फिल्ड
शिक्षा
Offbeat career options after 12th in India, Creative career paths for students, Career Options After 12th 2026,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

Published on:

20 Apr 2026 03:49 pm

Hindi News / Education News / CBSE New Language Rule 2026: क्या है थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला? सीबीएसई स्कूलों में होंगे बड़े बदलाव

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

12वीं के बाद इन फील्ड्स में बना सकते हैं भविष्य, बोर्ड में कम मार्क लाने वालों के लिए भी बेस्ट हैं ये फिल्ड

Offbeat career options after 12th in India, Creative career paths for students, Career Options After 12th 2026,
शिक्षा

JEE Main Result 2026: नंबरों से नहीं, इस फॉर्मूले से तय होगी आपकी रैंक, जानिए क्या है रॉ मार्क्स परसेंटाइल और टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला?

NTA scorecard download link, JEE Main tie breaking rule 2026, JEE Main All India Rank calculation, जेईई मेन रिजल्ट 2026 आउट, jeemain.nta.nic.in
शिक्षा

अलवर में आईटीआई ट्रेड बढ़कर 22 होने की तैयारी, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

अलवर

CRPF Constable Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए 9195 पदों पर निकली वैकेंसी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

CRPF Constable recruitment 2026 apply online, CRPF 9195 vacancies notification 2026,CRPF Recruitment 2026, CRPF Constable Recruitment 2026
शिक्षा

Success Story: IIT का सपना टूटा! फेल होने पर छलके थे आंसू, अब Meta ने दिया 1.7 करोड़ का पैकेज

Amit Dutta Meta salary package London, Indian engineer Google to Meta journey, Amit Dutta IIT rejection success story, Amit Dutta
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.