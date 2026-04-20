12वीं के बाद इन फील्ड्स में बना सकते हैं भविष्य, बोर्ड में कम मार्क लाने वालों के लिए भी बेस्ट हैं ये फिल्ड

Career Options After 12th (Image- ChatGPT)
Career Options After 12th: कक्षा 12वीं के बाद अक्सर स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि वे कौन सा सब्जेक्ट चुनें जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अक्सर स्टूडेंट्स और अभिभावकों का झुकाव मेडिकल या इंजीनियरिंग की ओर ही होता है। आज के बदलते दौर में करियर के कई ऑफबीट और दिलचस्प ऑप्शन भी मौजूद हैं, जहां आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। आपके लिए सही करियर कौन सा है यह आपके इंट्रेस्ट पर डिपेंट करता है।
किसी भी कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में ठीक से रिसर्च कर लें। यह समझें कि उस क्षेत्र में प्रवेश कैसे मिलेगा, आगे ग्रोथ के क्या चांस हैं, पढ़ाई किस तरह की होगी और नौकरी के क्या ऑप्शन मौजूद हैं। बिना जानकारी के लिया गया फैसला भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है।
करियर काउंसलर भी स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि किसी के दबाव में आकर करियर चुनने के बजाय आप अपने स्वविवेक से सब्जेक्ट और करियर ऑप्शन का चुनाव करें।
छात्र अपनी रुचि के अनुसार इन उभरते हुए क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं। यहां बोर्ड परीक्षा में कम नंबर लाने वालों को भी मौका मिलता है:
स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए महज़ कागज की डिग्री काफी नहीं है। आपके अंदर उस काम से जुड़ी स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं या 12वीं में कम स्कोर किया है तो भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेवर दुनिया में एक समय के बाद कोई आपके स्कूल के नंबर नहीं पूछता, वहां केवल आपका काम और मेहनत बोलती है। इसलिए "सुनो सबकी, करो मन की" सभी की सलाह, राय और अनुभवों को ध्यान से सुनें और समझें, लेकिन निर्णय अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर लें।
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