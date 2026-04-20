12वीं के बाद इन फील्ड्स में बना सकते हैं भविष्य, बोर्ड में कम मार्क लाने वालों के लिए भी बेस्ट हैं ये फिल्ड

स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए महज़ कागज की डिग्री काफी नहीं है। आपके अंदर उस काम से जुड़ी स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं या 12वीं में कम स्कोर किया है तो भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेवर दुनिया में एक समय के बाद कोई आपके स्कूल के नंबर नहीं पूछता, वहां केवल आपका काम और मेहनत बोलती है। इसलिए "सुनो सबकी, करो मन की" सभी की सलाह, राय और अनुभवों को ध्यान से सुनें और समझें, लेकिन निर्णय अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर लें।