CBSE 12th Re-evaluation 2026: सीबीएसई ने खोला 12वीं री-इवैल्यूएशन पोर्टल, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

शुरुआत में यह पोर्टल 29 मई को उन उम्मीदवारों के लिए खोला जाना था, जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी हासिल कर ली थी। हालांकि, सीबीएसई ने यह कहते हुए इसकी तारीख 1 जून तक टाल दी थी कि एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उसे अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को 19 मई से 25 मई के बीच अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 26 मई के बाद पोर्टल को एक्सेस नहीं किया जा सका था।