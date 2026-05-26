CBSE आंसर शीट विवाद के बीच गरमाया IIT एडमिशन का मुद्दा, अब स्टूडेंट्स कर रहे नियम में बदलाव की मांग!

JEE Main counselling 2026:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं की आंसर शीट में हुई गड़बड़ियों ने एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। अब यह मांग तेज हो रही है कि, क्या आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को घटाकर 70 प्रतिशत कर देना चाहिए? इस बार यह मांग सिर्फ पढ़ाई के दबाव के कारण नहीं बल्कि सीबीएसई की पूरी कॉपी चेकिंग व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर की जा रही है।