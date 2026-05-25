25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

‘मौत का सौदागर’ कहे जाने वाले वैज्ञानिक ने शुरू किया था नोबेल पुरस्कार, जानिए किसे मिला था दुनिया का पहला सम्मान

First Nobel Prize Winners: नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। जानिए 1901 में पहली बार किन 5 लोगों को मिला था यह ऐतिहासिक सम्मान।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 25, 2026

Nobel Prize history

Who won the first Nobel Prize (Image- Freepik)

Nobel Prize History: हर साल जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होती है तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं। रातों-रात वैज्ञानिक, लेखक और समाज सुधारक पूरी दुनिया के हीरो बन जाते हैं। नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा सम्मान माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? आइए 1901 के उस दौर में चलते हैं और जानते हैं उन महान लोगों के बारे में जिन्हें, सबसे पहले इस ऐतिहासिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कौन थे अल्फ्रेड नोबेल?

अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक मशहूर वैज्ञानिक और बिजनेसमैन थे। उन्हें मुख्य रूप से डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 1888 में एक फ्रांसीसी अखबार ने उनके जिंदा रहते हुए ही गलती से उनके निधन की खबर छाप दी। डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाने के कारण अखबार ने उन्हें मौत का सौदागर लिखा था।

यह एक खबर अल्फ्रेड नोबेल के दिल पर लग गई। वह नहीं चाहते थे कि, दुनिया उन्हें विनाश करने वाले इंसान के रूप में याद रखे। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी और अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों को दान करने का फैसला किया जो मानवता की भलाई के लिए उत्कृष्ट काम करते हैं। इसी वसीयत से नोबेल पुरस्कारों का जन्म हुआ।

किसे मिला था पहला नोबेल पुरस्कार

साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पांच अलग अलग कैटेगरी में पांच महान हस्तियों को दिए गए थे:

1. भौतिकी (Physics) भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जर्मनी के विल्हेम कॉनराड रोंटजेन को दिया गया था। उन्होंने 1895 में एक्स-रे की खोज की थी। आज अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे मशीन उन्हीं की इस महान खोज का परिणाम है जिसने, चिकित्सा जगत की तस्वीर बदल दी।

2. रसायन विज्ञान (Chemistry)नीदरलैंड के वैज्ञानिक जैकबस हेनरिकस वान टी हॉफ को रसायन विज्ञान का पहला नोबेल मिला था। उन्हें यह पुरस्कार ऑस्मोटिक प्रेशर (परासरण दाब) की खोज के लिए दिया गया था। उनके इस काम ने आधुनिक रसायन विज्ञान और पौधों व जानवरों के जीवन को समझने में बड़ी मदद की।

3. चिकित्सा (Medicine)चिकित्सा के क्षेत्र में जर्मनी के एमिल वॉन बेह्रिंग ने पहला नोबेल जीता था। उन्होंने डिप्थीरिया जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए ब्लड सीरम थेरेपी की खोज की थी। उस समय डिप्थीरिया से हजारों बच्चों की जान जा रही थी और उनके इस आविष्कार ने लाखों मासूमों की जान बचाई।

4. साहित्य (Literature)फ्रांस के मशहूर कवि सली प्रुधोम को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें यह सम्मान उनकी खूबसूरत और गहरी सोच वाली कविताओं के लिए दिया गया था। हालांकि, आंखों की गंभीर बीमारी के कारण वह पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे।

5. शांति (Peace) पहला नोबेल शांति पुरस्कार दो महान लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। इनमें पहले थे स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी ड्यूनेंट जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। आज भी रेड क्रॉस भारत समेत पूरी दुनिया में आपदा और युद्ध के समय लोगों की मदद करती है। दूसरे विजेता फ्रांस के फ्रेडरिक पासी थे जो जीवन भर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए काम करते रहे।

ये भी पढ़ें

कौन है दुनिया की सबसे लग्जरी कार मर्सिडीज का मालिक, एक लड़की के नाम पर कैसे पड़ा कंपनी का नाम!
शिक्षा
Mercedes Benz

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Exam

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्‍स ट्रावनकोर लिमिटेड

Published on:

25 May 2026 05:10 pm

Hindi News / Education News / ‘मौत का सौदागर’ कहे जाने वाले वैज्ञानिक ने शुरू किया था नोबेल पुरस्कार, जानिए किसे मिला था दुनिया का पहला सम्मान

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CBSE 12th के स्टूडेंट ने मगाई आंसर शीट, हैंडराइटिंग से लेकर सवाल तक सब अलग, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल

CBSE Class 12 revaluation
शिक्षा

क्या एआई छीन लेगा नौकरियां? गूगल CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों की चिंता पर दिया ये जवाब

Sundar Pichai on AI
शिक्षा

कौन है दुनिया की सबसे लग्जरी कार मर्सिडीज का मालिक, एक लड़की के नाम पर कैसे पड़ा कंपनी का नाम!

Mercedes Benz
शिक्षा

बाड़मेर के 97 सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं 10, वह भी कागजों में, शिक्षकों को मिल रहे नोटिस

School admission campaign Rajasthan
बाड़मेर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए मौका, 1.40 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

SAIL Vacancy 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.