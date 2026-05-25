‘मौत का सौदागर’ कहे जाने वाले वैज्ञानिक ने शुरू किया था नोबेल पुरस्कार, जानिए किसे मिला था दुनिया का पहला सम्मान

Nobel Prize History: हर साल जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होती है तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं। रातों-रात वैज्ञानिक, लेखक और समाज सुधारक पूरी दुनिया के हीरो बन जाते हैं। नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा सम्मान माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? आइए 1901 के उस दौर में चलते हैं और जानते हैं उन महान लोगों के बारे में जिन्हें, सबसे पहले इस ऐतिहासिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।