क्या एआई छीन लेगा नौकरियां? गूगल CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों की चिंता पर दिया ये जवाब

सुंदर पिचाई ने साफ कहा है कि, एआई को लेकर स्टूडेंट्स का डरना बिल्कुल जायज है। हाल ही में हार्ड फोर्क पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने कहा कि, जब कोई इतनी बड़ी और नई तकनीक आती है तो लोगों का घबराना आम बात है। पिचाई ने एआई को इंसान की बनाई अब तक की सबसे बड़ी और असरदार तकनीक बताया है। ऐसे में अगर लोग अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर टेंशन में हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई इतना बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आता है तो लोगों का असहज होना आम बात है।