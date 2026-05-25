25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

क्या एआई छीन लेगा नौकरियां? गूगल CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों की चिंता पर दिया ये जवाब

Google CEO Sundar Pichai On AI: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी खा जाएगा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण से पहले सुंदर पिचाई ने छात्रों की चिंताओं पर खुलकर बात की है। जानिए एआई के भविष्य और नौकरियों पर इसके असर को लेकर गूगल के सीईओ की क्या राय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 25, 2026

Sundar Pichai on AI

Sundar Pichai (Image- ChatGPT)

AI Impact On Career: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी नौकरियां छीन लेगा? आज हर युवा और छात्र के मन में यही सवाल है। हाल ही में गूगल के पूर्व सीईओएरिक श्मिट को भी इसी विषय पर बात करते समय एरिजोना यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अब गूगल के मौजूदा सीईओ सुंदर पिचाई अगले महीने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करने वाले हैं। लेकिन इस बार पिचाई ने छात्रों के इस डर और चिंताओं को समझते हुए इस विषय पर अपना नजरिया पहले ही साफ कर दिया है।

AI को लेकर छात्रों का डर बिल्कुल जायज

सुंदर पिचाई ने साफ कहा है कि, एआई को लेकर स्टूडेंट्स का डरना बिल्कुल जायज है। हाल ही में हार्ड फोर्क पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने कहा कि, जब कोई इतनी बड़ी और नई तकनीक आती है तो लोगों का घबराना आम बात है। पिचाई ने एआई को इंसान की बनाई अब तक की सबसे बड़ी और असरदार तकनीक बताया है। ऐसे में अगर लोग अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर टेंशन में हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई इतना बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आता है तो लोगों का असहज होना आम बात है।

नौकरियां पूरी तरह बदल जाएंगी

गूगल के सीईओ ने माना कि, इंसान इतनी जल्दी बड़े बदलावों को अपनाने के लिए नहीं बना है। लोग अपनी आर्थिक सुरक्षा और नौकरियों को लेकर डरे हुए हैं। पिचाई ने कहा कि, वह भी अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि, एआई के आने से काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा और कुछ नौकरियां तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।

नई पीढ़ी चुनौतियों का डटकर करेगी सामना

हालांकि, नौकरियों के खत्म होने की इन नकारात्मक भविष्यवाणियों से पिचाई पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि, आज के स्टूडेंट्स एआई के समय में एक बहुत खास भूमिका निभाएंगे। पिचाई ने कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। यह पीढ़ी सिर्फ एआई का असर नहीं देखेगी बल्कि इसके भविष्य को भी तय करेगी। उनका मानना है कि हर पीढ़ी के सामने बड़ी चुनौतियां आती हैं और आखिर में वे उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाते हैं।

AI नौकरियां जाएगी नहीं बल्कि नए मौके पैदा होंगे

सुंदर पिचाई का मानना है कि एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा बल्कि उनकी ताकत और काम करने की रफ्तार को बढ़ाएगा। उन्होंने इसका उदाहरण कंप्यूटर स्प्रेडशीट से दिया जिसने काम के तरीके को बहुत आसान कर दिया था। पिचाई के मुताबिक, एआई से लोग उन मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाएंगे जिन्हें पहले सिर्फ कुछ खास और अनुभवी लोग ही कर पाते थे।

सिर्फ बुराई पर ध्यान न दें

आखिर में पिचाई ने इस बात पर जोर दिया कि, नई तकनीक आने से थोड़ी उथल-पुथल तो होती ही है। आर्थिक बदलावों और नौकरी जाने के डर पर बात होनी चाहिए। लेकिन उनका यह भी मानना है कि दुनिया में एआई के फायदों को नजरअंदाज करके सिर्फ इसके सबसे बुरे पहलुओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारों और कंपनियों को इस बदलाव को गंभीरता से लेना होगा ताकि, भविष्य को बेहतर बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

AI खा जाएगा आपकी नौकरी? 7 बिलियन डॉलर की कंपनी के CEO अरविंद जैन ने दिया ये जवाब
शिक्षा
AI Job Risks

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

शिक्षा

Tech news

Updated on:

25 May 2026 03:26 pm

Published on:

25 May 2026 02:37 pm

Hindi News / Education News / क्या एआई छीन लेगा नौकरियां? गूगल CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों की चिंता पर दिया ये जवाब

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CBSE 12th के स्टूडेंट ने मगाई आंसर शीट, हैंडराइटिंग से लेकर सवाल तक सब अलग, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल

CBSE Class 12 revaluation
शिक्षा

कौन है दुनिया की सबसे लग्जरी कार मर्सिडीज का मालिक, एक लड़की के नाम पर कैसे पड़ा कंपनी का नाम!

Mercedes Benz
शिक्षा

बाड़मेर के 97 सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं 10, वह भी कागजों में, शिक्षकों को मिल रहे नोटिस

School admission campaign Rajasthan
बाड़मेर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए मौका, 1.40 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

SAIL Vacancy 2026
शिक्षा

दुनिया के इन 5 बड़े देशों में नहीं है अपना संविधान, जानिए बिना नियमों के कैसे चलती है सरकार!

Which country has no constitution
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.