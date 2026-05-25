कौन है दुनिया की सबसे लग्जरी कार मर्सिडीज का मालिक, एक लड़की के नाम पर कैसे पड़ा कंपनी का नाम!

इसके नाम के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। मर्सिडीज नाम असल में एक लड़की के नाम से लिया गया है। साल 1902 में एमिल जेलिनेक नाम के एक बिजनेसमैन ने जिन्हें आधुनिक लग्जरी कार का पिता भी कहा जाता है, कार्ल बेंज के साथ मिलकर कार का एक रेसिंग मॉडल तैयार किया। इसके बाद एमिल जेलिनेक ने साल 1899 में फ्रांस के नीस शहर में एक रेस में हिस्सा लिया और अपनी कार का नाम अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखा। स्पेनिश भाषा में मर्सिडीज का मतलब दया (मर्सी) होता है। जेलिनेक वह रेस जीत गए और मर्सिडीज कार का क्रेज ऐसा बना की हर कोई ये कार खरीदना चाहता था।