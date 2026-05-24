एम्प्लॉय ने मांगे 35000 तो कंपनी ने दिए 50000 रुपये, जानिए क्यों IIT फाउंडर्स ने कर्मचारी को डिमांड से ज्यादा दी सैलरी!

आईआईटी के पूर्व छात्रों के एक ग्रुप ने इंस्टाग्राम पर आईआईटी के 4 लौंडे (IIT Ke 4 Launde) नाम के पेज पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में फाउंडर्स ने बताया कि, जब वे एक इंजीनियर की भर्ती कर रहे थे तो उस कैंडिडेट की पुरानी सैलरी 30 हजार रुपये थी। जब उससे पूछा गया कि, उसे कितनी सैलरी चाहिए तो उसने 35 हजार रुपयेपरमंथ की मांग की। लेकिन मैनेजमेंट ने उस पद के लिए 50 हजार रुपये का बजट पहले से तय कर रखा था। इसलिए कंपनी ने पैसे बचाने के बजाय उस युवा को पूरे 50 हजार रुपये ऑफर किए।