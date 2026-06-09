School Summer Vacation: राजस्थान में सरकारी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, अब 28 जून तक मौज

दरअसल सरकार की ओर से पहले गर्मियों की छुट्टियों में की गई कटौती और प्रधानाचार्य अधिकृत अवकाश (प्रिंसिपल की पावर वाली छुट्टियां) को समाप्त किए जाने का चौतरफा विरोध हो रहा था। राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठन इस फैसले के खिलाफ लंबे समय से लामबंद थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। शिक्षकों का तर्क था कि राजस्थान की भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियों को कम करना सही फैसला नहीं है।



शिक्षकों के इस कड़े विरोध और आंदोलन को देखते हुए आखिरकार सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और विभिन्न शिक्षक संगठनों, खासकर 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान' के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक की।