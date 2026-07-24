Alwar News: लिपिक भर्ती घोटाला; 10 अधिकारी-कर्मचारियों की चार्जशीट सरकार को भेजी, 1 की रुकी

उसके बाद रिपोर्ट सरकार को गई, तो सरकार ने जिला परिषद को इन सभी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए। इस पर चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें एक अधिकारी के नाम की चार्जशीट तैयार नहीं हो पाई। पिछले महीने 7 जून को भी पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह ने अलवर जिला परिषद के सीईओ को पत्र जारी कर दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों की चार्जशीट के प्रस्ताव 7 दिन में मंगवाए थे।



इससे पहले भी इन सभी के आरोप पत्र सरकार ने जिला परिषद से मंगाए थे, लेकिन जिला परिषद में 8 सितंबर 2025 को इन अधिकारी- कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए बिना कोई कार्रवाई किए केवल उनके जवाब ही सरकार को भिजवा दिए गए, जिससे सरकार आज तक कोई फैसला नहीं ले पाई। इसके 9 महीने बाद अब सरकार ने फिर से जिला परिषद को चार्जशीट के प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा था।