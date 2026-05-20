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Success Story: कभी NASA ने कर दिया था रिजेक्ट, ट्रैक्टर ड्राइवर के बेटे ने कैसे खोली खुद की स्पेस कंपनी!

Space Zone India CEO: कभी अमेरिका ने आनंद मेगालिंगम को वीजा देने से कर दिया था इनकार, आज भारत की मशहूर स्पेस कंपनी के मालिक हैं। जानिए कैसे एक ट्रैक्टर ड्राइवर के बेटे ने गांव की पगडंडियों से अंतरिक्ष तक पहुंचने का संघर्ष भरा सफर तय किया और अपने सपनों को सफलता के पंख लगाए।

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भारत

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Mohsina Bano

May 20, 2026

Success Story

Space Zone India CEO (Image- AI)

Dr Anand Megalingam Success Story: सपने अगर बड़े हों और हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इस बात को भारतीय वैज्ञानिक डॉ आनंद मेगालिंगम ने सच साबित कर दिखाया है। एक बहुत गरीब किसान परिवार में जन्मे आनंद आज भारत की मशहूर प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस जोन इंडिया (Space Zone India) के संस्थापक और सीईओ हैं। कभी उनके पास अमेरिका जाने का वीजा नहीं था लेकिन आज नासा (NASA) भी उनकी काबिलियत को सलाम करता है। आनंद की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है जो, हालातों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं।

ट्रैक्टर ड्राइवर के बेटे का संघर्ष

डॉ आनंद का बचपन बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में बीता था। उनके पिता परिवार का पेट पालने के लिए ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। पैसों की भारी तंगी के कारण आनंद को रोज करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त ने उन्हें कमजोर करने के बजाय उनके इरादों को और मजबूत किया। उनका सपना सिर्फ आसमान छुना नही था बल्कि वे उससे कहीं आगे अंतरिक्ष तक पहुंचना चाहते थे। गरीबी और मुश्किल हालात भी उनकी सफलता की उड़ान को नही रोक पाए।

बीच में ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई छोड़ी

आनंद ने शुरुआत में एक अच्छी नौकरी पाने की चाहत में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उनका मन इस विषय में नहीं लगा और कुछ समय बाद ही उन्हें समझ आ गया कि, वह ये सब नही पढ़ना चाहते। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। यह फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहां उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 9.8 सीजीपीए हासिल किया और गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया।

अमेरिका ने वीजा देने से कर दिया था इनकार

एयरोस्पेस की दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आनंद अमेरिका जाना चाहते थे लेकिन, शुरुआत में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। इस निराशा के बीच भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। उन्होंने कहा था कि, "सीमाएं इंसानों को रोक सकती हैं इनोवेशन को नहीं।" उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि, समय बदला और बाद में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद उन्हें एक खास लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बुलाया। दुनिया भर से चुने गए 23 विशेषज्ञों में आनंद भी शामिल थे। वहां उन्हें नासा के बड़े वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और स्पेस एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला।

स्पेस की दुनिया में कमाना है नाम

डॉ आनंद का सपना भारत को स्पेस की दुनिया में लीडर बनाना है। आनंद की कंपनी स्पेस जोन इंडिया देश के स्पेस सेक्टर में क्रांति ला रही है। उनकी कंपनी ने रूमी एच (RHUMI H) मिशन के जरिए भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करके इतिहास रचा था। अब उनकी कंपनी रूमी ट्विन मिशन (RHUMI Twin Mission) की तैयारी कर रही है। इस मिशन के तहत पहली बार चेन्नई से एक साथ दो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस एयरोस्पेस और स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रही है।

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Updated on:

20 May 2026 05:25 pm

Published on:

20 May 2026 04:59 pm

Hindi News / Education News / Success Story: कभी NASA ने कर दिया था रिजेक्ट, ट्रैक्टर ड्राइवर के बेटे ने कैसे खोली खुद की स्पेस कंपनी!

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