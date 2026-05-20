Success Story: कभी NASA ने कर दिया था रिजेक्ट, ट्रैक्टर ड्राइवर के बेटे ने कैसे खोली खुद की स्पेस कंपनी!

एयरोस्पेस की दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आनंद अमेरिका जाना चाहते थे लेकिन, शुरुआत में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। इस निराशा के बीच भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। उन्होंने कहा था कि, "सीमाएं इंसानों को रोक सकती हैं इनोवेशन को नहीं।" उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि, समय बदला और बाद में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद उन्हें एक खास लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बुलाया। दुनिया भर से चुने गए 23 विशेषज्ञों में आनंद भी शामिल थे। वहां उन्हें नासा के बड़े वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और स्पेस एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला।