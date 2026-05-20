Rajasthan Pre-Deled Exam 2026: अलवर सहित पूरे प्रदेश में 6 लाख छात्र दे रहे एग्जाम, AI और CCTV से पहरा

अगर स्थानीय स्तर की बात करें, तो अलवर जिला समन्वयक डॉ. अशोक आर्य ने बताया कि अकेले अलवर जिले में 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 16,567 परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है। पहली पारी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रखी गई, वहीं दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है।



इस बार परीक्षा केंद्रों पर नियमों को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है। जिला सह-समन्वयक डॉ. कर्मवीर सिंह के मुताबिक, सभी केंद्रों पर पुलिस का कड़ा जाब्ता तैनात है। परीक्षार्थियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है और केंद्र में एंट्री से पहले उनकी गहन तलाशी के साथ-साथ बायोमेट्रिक जांच भी की जा रही है।