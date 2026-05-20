Clerk Recruitment Scam: भरतपुर में 189 अभ्यर्थियों को बना दिया फर्जी लिपिक, 65 पन्नों की रिपोर्ट ने खोले राज

-49 अभ्यर्थी दोहरा अनुभव लाभ लेने वाले ऐसे जिन्होंने एक ही समय अवधि वाले अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किए

-8 अभ्यर्थियों ने कहीं काम नहीं किया, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र लगाया

-2 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र संदिग्ध

-1 अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों का डेटा विभाग की साइट पर ही नहीं मिला

-4 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 12वीं की मार्कशीट संदिग्ध

-21 अन्य अभ्यर्थियों की कंप्यूटर योग्यता अमान्य

-50 अभ्यर्थियों की अनुभव अ​वधि ओवरलैप

-17 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर होने के बाद भी नौकरी पर पाए गए

-21 अन्य अभ्यर्थियों के कटऑफ से भी कम अंक

-16 अभ्यर्थी बिना कटऑफ के भी नौकरी पा गए