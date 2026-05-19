गर्मी में ठाकुरजी को ठंडक, अलवर के मंदिरों में एसी, कूलर और फूल बंगल

अलवर। बाहर सूरज आग उगल रहा है, लेकिन शहर के मंदिरों में ठाकुरजी के दरबार शीतलता और सुगंध से महक उठे हैं। कहीं भगवान को एसी और कूलर की ठंडी हवा दी जा रही है, तो कहीं गुलाबजल और इत्र की फुहारों से गर्मी को मात दी जा रही है। अधिक मास और बढ़ती तपिश के बीच अलवर के मंदिरों में भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है।