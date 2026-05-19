खुशखबरी! कटीघाटी में बनेगा हाईटेक चिड़ियाघर और लायन सफारी, सरकार से मांगे 180 करोड़ रुपए

अलवर के कटीघाटी इलाके में जल्द ही जंगली जानवरों की दहाड़ गूंजेगी और सैलानियों का मेला लगेगा। कटीघाटी में बनने वाले भव्य चिड़ियाघर (Zoo) और लायन सफारी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से सरकार को ₹180 करोड़ का एकमुश्त बजट मंजूर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। राहत की बात यह है कि यह प्रस्ताव वित्त विभाग तक पहुंच चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने यानी जून में इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे।



वन विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए किस्तों में बजट न मांगकर, एक साथ पूरी रकम की मांग की है। अधिकारियों का मानना है कि एक साथ फंड मिलने से काम बिना किसी रुकावट के तेजी से पूरा हो सकेगा। आपको बता दें कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कटीघाटी में करीब 110 हेक्टेयर जमीन मंजूर की जा चुकी है। इस जमीन पर काम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से जरूरी एनओसी (NOC) भी मिल चुकी है।