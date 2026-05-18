भिवाड़ी में वारदात: कूरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसा बदमाश, 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख की बड़ी लूट

वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गया। इस घटना ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली सोसाइटी में कोई अनजान बदमाश बिना एंट्री और बिना वेरिफिकेशन के यहां तक कैसे पहुंच गया? सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना के बाद सोसायटी में दहशत का माहौल है।



पुलिस जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शातिर बदमाश पूरी तैयारी के साथ आया था। वह सोसाइटी के अंदर हाथ में खुला हुआ छाता (अम्ब्रेला) लेकर घुसा था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि धूप का बहाना भी हो जाए, किसी को उस पर शक न हो और सीसीटीवी कैमरों में उसका चेहरा भी रिकॉर्ड न हो सके।