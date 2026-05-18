18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कलक्टर के एक्शन के बाद झुकी पुलिस: फाइल छीनने और गाली-गलौज करने वाले ठेकेदार पर 4 दिन बाद FIR दर्ज

अलवर नगर निगम में सरकारी अधिकारी से फाइल छीनने और बदतमीजी करने वाले ठेकेदार प्रवीण चौधरी के खिलाफ आखिरकार रविवार को मामला दर्ज हो गया। चार दिनों तक टालमटोल कर रही पुलिस को जब जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने दखल दिया, तब जाकर एफआईआर (FIR) लिखी गई।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 18, 2026

alwar nagar nigam news

आखिर चार दिन बाद जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला के हस्तक्षेप के बाद रविवार को अलवर नगर निगम ठेकेदार प्रवीण चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। सहायक लेखाधिकारी हरीश चंद जैन की ओर से कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया है। प्रार्थी ने सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है। पुलिस ने बताया कि वसीम खान नगर निगम में सहायक लेखाधिकारी प्रथम और हरीश चंद जैन सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत हैं। 13 मई को शाम 6.10 बजे ठेकेदार प्रवीण चौधरी इनके कक्ष में आया और राजकीय रिकॉर्ड को छीन ले गया।

जब उसे रोका गया तो उसने गाली-गलौज की और धक्का-मुक्की कर मारपीट की। दोनों ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। रिपोर्ट के बाद एएसआई अशोक कुमार को जांच सौंपी गई है।

राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

इस घटना का वीडिया वायरल होने के बाद राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता के साथ खबर को प्रकाशित किया, जिसमें लिखा गया कि किस तरह एक ठेकेदार ने एएओ के हाथ से फाइल छीन ली और धक्का-मुक्की व गाली-गलौज भी की। इसके बाद दूसरी खबर में लिखा गया कि फाइल छीनने वाले ठेकेदार पर मामला दर्ज नहीं, जिसके बाद रविवार को कलक्टर के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया।

वीडियो भी दिया

पुलिस पर टरकाने के आरोपकर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दिनभर थाने के चक्कर लगवाए गए और पुलिसकर्मी इधर से उधर दौड़ाते रहे। एक एएसआई ने कहा कि ताजा प्रार्थना पत्र बनाकर दें। कर्मचारियों ने कहा कि दो तहरीर दे चुके हैं। खुद नगर निगम आयुक्त ने केस दर्ज करने के लिए एसएचओ को लिखा है। नई एप्लिकेशन नहीं दे सकते। पुलिस ने घटना के प्रूफ मांगे, तो वो भी बताया कि पेन ड्राइव में वीडियो दे चुके।

जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने हस्तक्षेप किया

कार्मिकों का कहना है कि उसके बाद पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ धाराएं नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद नगर निगम की प्रशासक और जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर एफआइआर दर्ज हुई। उधर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) व इससे संबद्ध सभी कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर पुलिस की इस कार्यशैली पर आक्रोश जताया। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा, जिला मंत्री एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम मीणा, रेडियोग्राफर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रमोद जैमन, उपाध्यक्ष कृष्णकांत शर्मा, महासंघ के संरक्षक खेमचंद सोमवंशी आदि रहे। इस संबंध में एसएचओ रमेश सैनी को फोन किया गया, लेकिन रिसीव नहीं किया।

ये भी पढ़ें

साइलेंट किलर: हर घर में पैर पसार रहा हाई बीपी, तेजी से बढ़ रहे मरीज
अलवर
high bp cases

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 May 2026 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कलक्टर के एक्शन के बाद झुकी पुलिस: फाइल छीनने और गाली-गलौज करने वाले ठेकेदार पर 4 दिन बाद FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भिवाड़ी में वारदात: कूरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसा बदमाश, 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख की बड़ी लूट

bhiwadi news
अलवर

अलवर जंक्शन पर बनेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पटरियों पर नहीं भरेगा पानी; 111 करोड़ से बदलेगी तस्वीर

Alwar Railway Station Redevelopment
अलवर

अलवर जंक्शन बढ़ाएगा भूमिगत जलस्तर, बनेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

railway junction
अलवर

राजस्थान में यहां 964 बीघा जमीन पर बनेगा देश का दूसरा जापानी जोन, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

Ghilot Industrial Area
अलवर

Alwar News: नटनी का बारा से थैंक्यू बोर्ड तक रोड होगी एलिवेटेड, जानें सरिस्का में सड़क बनाना क्यों नहीं आसान

Sariska Elevated Road news
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.