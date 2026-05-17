17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, पास ही 8 महीने से बंद पड़ी है पुलिस चौकी

स्टेट हाईवे 111 पर स्थित रोडवाल टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। 'मंथली' (रंगदारी) देने से मना करने पर दो गाड़ियों में भरकर आए 7-8 बदमाशों ने लाठी-डंडों से टोल बूथों को तोड़ डाला। इस हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 17, 2026

toll plaza attack

इस टोल पर की गई तोड़फोड़ (फोटो - पत्रिका)

नीमराणा थाना में रोडवाल टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात को हुई तोड़फोड़ की घटना का वीडियो सामने आया है। टोल मैनेजर भागीरथ ने बताया कि रोडवाल गांव का रहने वाला बदमाश मोनू यादव उर्फ शूटर करीब 10 दिन पहले टोल पर आया था। उसने धमकी दी थी कि अगर यहां टोल प्लाजा चलाना है, तो उसे हर महीने बंधा-बंधाया पैसा (मंथली) देना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। टोल प्रबंधन ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया, तो शुक्रवार रात मोनू शूटर एक बोलेरो और एक वरना गाड़ी में अपने साथियों के साथ आया। गाड़ियों से उतरते ही बदमाशों ने शीशे के बने टोल बूथों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और वहां लगे सारे कीमती उपकरण तोड़ डाले।

कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

हमले के दौरान टोल कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब एक जांबाज कर्मचारी ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उसके सिर और हाथ में चोटें आईं। वारदात के बाद अफरा-तफरी मच गई और बदमाश अपनी वरना गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया। अगले दिन सुबह थानाधिकारी राजेश मीणा ने पुलिस बल के साथ आकर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया, जिसमें बदमाश साफ तौर पर तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। पुलिस अब मोनू शूटर और उसके गैंग की तलाश कर रही है।


500 मीटर दूर पुलिस चौकी पर 8 महीने से लटक रहा ताला

इस पूरी घटना ने पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है। टोल प्लाजा से महज 500 मीटर की दूरी पर माजरीकलां पुलिस चौकी है। लेकिन पिछली दीपावली पर यहां का स्टाफ ड्यूटी के लिए नीमराणा गया, तो आज तक लौटकर नहीं आया। पिछले 8 महीनों से इस चौकी पर ताला लटक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह चौकी चालू होती, तो बदमाशों में खौफ होता और यह वारदात न होती।


12 दिन में तीसरी वारदात, सुरक्षा की मांग

बता दें कि रोडवाल टोल प्लाजा बीते 4 मई को ही शुरू हुआ था। इसे खुले अभी केवल 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में यहां विवाद की यह तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले लोकल गाड़ियों को छूट देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना और निजी बस संचालकों का चक्का जाम भी हो चुका है। लगातार हो रहे इन झगड़ों से अब राहगीरों और वाहन चालकों में भी डर का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां तुरंत पुलिस का पहरा लगाया जाए और बंद पड़ी चौकी को दोबारा शुरू किया जाए।

ये भी पढ़ें

अलवर को बड़ी सौगात: रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर खर्च होंगे 111 करोड़, भिवाड़ी को मिला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट
अलवर
alwar railway station redevelopment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 12:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, पास ही 8 महीने से बंद पड़ी है पुलिस चौकी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूलों में आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू, लेकिन इस बार सिर्फ 35 दिन ही मना पाएंगे वेकेशन; जानें वजह

summer vacation news
अलवर

साइलेंट किलर: हर घर में पैर पसार रहा हाई बीपी, तेजी से बढ़ रहे मरीज

high bp cases
अलवर

अब होगी महंगाई की धमाकेदार एंट्री, रसोई का बजट बिगड़ेगा

महंगाई
अलवर

Rajasthan: पेट्रोल-डीजल व CNG महंगी होने से 10 रुपए तक बढ़ा किराया, टूर पैकेज भी महंगे; LPG से चलने वाले ऑटो बंद

Petrol-Diesel and CNG hiked
अलवर

10 दिन के अंदर युवक ने एक ही परिवार की 2 लड़कियों से की शादी, फिर दुल्हनों ने कर दिया ऐसा कांड कि उड़ गए होश

Looteri Dulhan
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.