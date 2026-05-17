रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, पास ही 8 महीने से बंद पड़ी है पुलिस चौकी

नीमराणा थाना में रोडवाल टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात को हुई तोड़फोड़ की घटना का वीडियो सामने आया है। टोल मैनेजर भागीरथ ने बताया कि रोडवाल गांव का रहने वाला बदमाश मोनू यादव उर्फ शूटर करीब 10 दिन पहले टोल पर आया था। उसने धमकी दी थी कि अगर यहां टोल प्लाजा चलाना है, तो उसे हर महीने बंधा-बंधाया पैसा (मंथली) देना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। टोल प्रबंधन ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया, तो शुक्रवार रात मोनू शूटर एक बोलेरो और एक वरना गाड़ी में अपने साथियों के साथ आया। गाड़ियों से उतरते ही बदमाशों ने शीशे के बने टोल बूथों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और वहां लगे सारे कीमती उपकरण तोड़ डाले।