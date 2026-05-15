अलवर को बड़ी सौगात: रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर खर्च होंगे 111 करोड़, भिवाड़ी को मिला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट

इसी कार्यक्रम के दौरान भिवाड़ी को भी बड़ी सौगात मिली, जहां सेमीकंडक्टर उत्पाद सहित विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर के पास स्थित बांदीकुई-दौसा क्षेत्र की तरक्की के लिए केंद्रीय मंत्रियों के सामने एक बड़ा विजन रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बांदीकुई-दौसा क्षेत्र में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र यानी इंडस्ट्री हब विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि एनसीआर से बाहर राजस्थान में उद्योगों के लिए यह सबसे बेहतरीन और मुफीद जगह है क्योंकि यहां रेलवे और शानदार सड़कों की कनेक्टिविटी पहले से मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली से महज सवा दो घंटे में यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा।