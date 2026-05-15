बाघों पर मंडराया जानलेवा वायरस का खतरा, 5 मौतों के बाद सरिस्का में हाई अलर्ट

यह वायरस कितना घातक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे वन्यजीवों का 'कोरोना' कहा जा रहा है। यह सीधा बाघों के फेफड़ों पर हमला करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है। धीरे-धीरे यह शरीर के अन्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे बाघ बेहद कमजोर हो जाता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। सरिस्का के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक आरएस शेखावत बताते हैं कि यह संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के जरिए फैलता है। यदि कोई संक्रमित कुत्ता जंगल में मांस खाता है और उसी मांस को कोई दूसरा जंगली जानवर खा लेता है, तो वायरस का चक्र शुरू हो जाता है। इसके अलावा, बाघ और बघेरे अक्सर गांवों के आवारा कुत्तों का शिकार करते हैं, जो इस वायरस के सीधे संपर्क में आने का सबसे बड़ा जरिया है।