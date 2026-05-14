दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा, थाईलैंड जा रहे सैमसंग कंपनी के एरिया मैनेजर की सड़क हादसे में मौत

गोविंदगढ़ (अलवर)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार देर रात 2.30 बजे सैमसंग कंपनी के एरिया मैनेजर मनीष सिंघल की मौत हो गई। मनीष जिस टैक्सी (कार) में सवार थे, वह आगे चल रहे ट्रक में जा भिड़ी। मृतक मनीष सिंघल का परिवार जयपुर ग्रामीण के रेनवाल स्थित जैन मंदिर के सामने रहता है । यह हादसा अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के इंदपुर गांव के समीप हुआ।