राजस्थान में भी होगी हवाई जहाजों की मरम्मत, बन सकता है NCR का पहला MRO हब, 10000 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

NCR First MRO Center In Rajasthan: देश में हवाई जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के बड़े केंद्रों की सूची में अब राजस्थान का नाम भी शामिल हो सकता है। अलवर जिले के कोटकासिम क्षेत्र में एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) फैक्टरी स्थापित करने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित यह केंद्र एनसीआर क्षेत्र का पहला बड़ा एमआरओ हब होगा, जहां दिल्ली, जेवर और जयपुर एयरपोर्ट से संचालित विमानों की तकनीकी जांच, रखरखाव और मरम्मत का काम किया जा सकेगा। इससे एयरलाइन कंपनियों को भी बड़ी सुविधा मिलने की संभावना है।