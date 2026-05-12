Alwar News: इंसानियत शर्मसार, 80 फीट गहरे सूखे कुएं में मिली नवजात बच्ची

Alwar News: तिजारा के पालपुर रोड इलाके में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब राहगीरों ने एक सूखे 80 फीट गहरे कुएं से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो कुएं की गहराई में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए एकजुट होकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी । मौके पर पहुँची पुलिस ने बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने उसका गहन परीक्षण किया । गनीमत रही कि कुएं में गिरने के बावजूद बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है ।