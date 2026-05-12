जल्द मिलेगी ₹65 करोड़ के डबल फाटक ओवरब्रिज की सौगात, दिवाली से पहले ही राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगे वाहन

Good News For Alwar: अलवर के डबल फाटक ओवरब्रिज का काम जुलाई तक पूरा होगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने कार्यदायी संस्था की टीमों की संख्या बढ़ाकर छह कर दी है। विभाग का कहना है कि दिवाली से पहले इस ओवरब्रिज पर वाहन दौड़ने लगेंगे। इन दो माह में रेलवे के क्षेत्र में गर्डर आदि रखने के कार्य होंगे। जैसे ही रेलवे इसके लिए समय देगा, उसी दिन यह कार्य पूरा हो जाएगा।