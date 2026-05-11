जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण

परिजनों ने कलेक्टर को बताया कि वार्डों में आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे मरीजों में डर बना रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल परिसर में शराबियों की आवाजाही और बाथरूम में फैली भयंकर गंदगी की भी शिकायत की। मरीजों की बातें सुनकर कलेक्टर नाराज हो गईं और उन्होंने साथ चल रहे पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अस्पताल जैसी जगह पर इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।