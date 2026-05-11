सरिस्का के लिए खुशखबरी: अगले महीने मिलने वाली है 7 हजार हेक्टेयर नई जमीन, डिजिटल नक्शे का काम हुआ तेज

जब यह मामला एनजीटी (NGT) पहुँचा, तो प्रशासन की नींद टूटी। उच्च स्तरीय कमेटी के फैसले के बाद पिछले 3 महीनों में 54 हजार हेक्टेयर जमीन पहले ही सरिस्का के नाम की जा चुकी है। अब बची हुई 7 हजार हेक्टेयर जमीन के नक्शों में आ रहे 'पेच' को राजस्व विभाग सुलझा रहा है। अलवर उपखंड कार्यालय को इस पूरी प्रक्रिया को फाइनल करने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ही यह जमीन सरिस्का के खाते में आएगी, प्रशासन यहाँ बने अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई शुरू करेगा।