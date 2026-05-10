10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी इन तीन जिलों की तस्वीर, एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक हब तक, केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक

राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। इन जिलों में 10 करोड़ की लागत से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जिसमें कई उच्च स्तरीय सड़कें, एयरस्ट्रिप, ई-बस, मेगा पेयजल परियोजनाएं, टूरिस्ट सर्किट और नए औद्योगिक हब शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

May 10, 2026

alwar Meeting

समीक्षा बैठक करते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (फोटो-पत्रिका)

अलवर। राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से होने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को लेकर रविवार को मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर डॉ आर्तिका शुक्ला सहित तीनों जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, रेलवे, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होते हैं तो अलवर संसदीय क्षेत्र विकास की नई पहचान बनेगा। वहीं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों के साथ समन्वय कर रही है।

सड़क-परिवहन परियोजनाओं को मिलेगी गति

क्षेत्र में रोड नेटवर्क मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई। इनमें पनियाला-बड़ोदामेव एक्सप्रेस-वे, एनएच-921 सुदृढ़ीकरण, एनएच-248ए कॉरिडोर विकास, नीमराना-हरियाणा बॉर्डर स्टेट हाईवे, भरतपुर-अलवर फोरलेन और रेवाड़ी-टपूकड़ा-केएमपी बाइपास जैसे कार्य शामिल हैं।

इन परियोजनाओं पर रहेगा फोकस

  • पनियाला-बड़ोदामेव एक्सप्रेस-वे
  • भरतपुर-अलवर फोरलेन सड़क
  • नीमराना-भिवाड़ी लिंक रोड
  • रेवाड़ी-टपूकड़ा-केएमपी बाइपास
  • अलवर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास
  • रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)
  • आधुनिक बस स्टैंड और 50 ई-बस संचालन
  • किशनगढ़बास क्षेत्र में एयरस्ट्रिप निर्माण

पेयजल और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर

बैठक में क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए रामजल सेतु प्रोजेक्ट, अलवर-भरतपुर चंबल मेगा पेयजल योजना, यमुना लिंक प्रोजेक्ट और रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही अलवर, भिवाड़ी और नीमराना के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

जल और उद्योग से जुड़े प्रमुख कार्य

  • डढीकर और नीमराना में रिजर्व वायर निर्माण
  • चंबल मेगा पेयजल प्रोजेक्ट
  • यमुना लिंक और बीसलपुर वाटर लिंक योजना
  • रूपारेल नदी पुनरुद्धार
  • रामगढ़, खैरथल-तिजारा और खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास

पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगा नया आयाम

बैठक में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहनराम, तिजारा फोर्ट और नीमराना जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित कर टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की योजना पर मंथन हुआ। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के निर्देश दिए गए।

इन क्षेत्रों में होंगे बड़े बदलाव

  • अलवर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल अपग्रेडेशन
  • भिवाड़ी में क्रिटिकल केयर ब्लॉक
  • रामगढ़ उप जिला अस्पताल विस्तार
  • राजगढ़, बहरोड़ और खैरथल में केंद्रीय विद्यालय
  • हल्दीना में सैनिक स्कूल
  • मत्स्य विश्वविद्यालय में 10 नई स्ट्रीम
  • खैरथल में कुश्ती अकादमी और नए स्टेडियम निर्माण

स्वच्छता और गांवों के विकास पर भी फोकस

बैठक में अलवर और भिवाड़ी के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को जल्द मंजूरी देने पर जोर दिया गया। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट और स्वच्छता सखियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की योजना भी तैयार की गई।

बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने राजीविका महिला समूहों के स्टॉल का अवलोकन कर महिलाओं द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों की सराहना की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा कराया जाए।

तीनों कलक्टर ने दिलाया विश्वास

जिला कलक्टर अलवर डॉ आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा अतुल प्रकाश एवं जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड अपर्णा गुप्ता ने बैठक में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराने का विश्वास दिलाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस हिरासत में मौत पर डीजीपी का सख्त फरमान, टॉर्चर रूम नहीं बनें थाने, जारी हुआ नया सर्कुलर
उदयपुर
DGP Rajeev Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 May 2026 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी इन तीन जिलों की तस्वीर, एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक हब तक, केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: ‘तुझे तो बहीखाता भी नहीं आता’, इसी ताने को बनाया ताकत, अलवर का बेटा बना IFS अफसर

raunak ifs officer
अलवर

Alwar News : एक्सप्रेस-वे पर चढ़ाई बाइक, वाहन ने मारी टक्कर, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी की मौत

laxmangarh expressway bike accident
अलवर

जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव निर्विरोध: पुलकित जैन अध्यक्ष व धारा यादव सचिव निर्वाचित

alwar
अलवर

अलवर के विकास को रफ्तार: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली हाई-लेवल बैठक, 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर हुआ मंथन

alwar news
अलवर

मदर्स डे पर ‘नारी ऑन व्हील्स’ का आयोजन: माताओं ने दिया फिटनेस का संदेश, मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिखाई हरी झंडी

alwar news
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.