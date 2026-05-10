Rajasthan: 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी इन तीन जिलों की तस्वीर, एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक हब तक, केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक

अलवर। राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से होने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को लेकर रविवार को मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर डॉ आर्तिका शुक्ला सहित तीनों जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।