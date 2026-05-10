मदर्स डे पर ‘नारी ऑन व्हील्स’ का आयोजन: माताओं ने दिया फिटनेस का संदेश, मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिखाई हरी झंडी

साइकिल रैली को केवल एक दौड़ नहीं बल्कि एक उत्सव का रूप दिया गया था। मार्ग में नगर निगम की ओर से बनाई गई रंगोलियां और उन पर लिखे संदेश जैसे ‘मां एक नाम नहीं, पूरी दुनिया का सम्मान है’ लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। रैली में साइकिलों की सुंदर सजावट, बेस्ट ड्रेस-अप और सरप्राइज गिफ्ट्स जैसी प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। रश्मि इस प्रतियोगिता की विजेता रहीं, जबकि नीतू रानी, मुस्कान परजापत और पायल खंडेलवाल उपविजेता चुनी गईं। विजेताओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।