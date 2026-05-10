राजगढ़ थाने में घुसा 8 फीट लंबा सांप: मेस के पास देख पुलिसकर्मियों के उड़े होश

सूचना मिलते ही जुगनू तंबोली अपनी टीम के साथ थाने पहुंचे। वहां का नजारा देख टीम भी हैरान थी, क्योंकि सांप काफी बड़ा और आक्रामक नजर आ रहा था। जुगनू तंबोली ने बड़ी ही सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद टीम ने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर एक थैले में बंद कर लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद ही थाने के स्टाफ ने चैन की सांस ली। बाद में टीम ने सांप को आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया।