अफसरों के गुड प्रैक्टिस मॉडल को पूरे देश में लागू करेगी सरकार, मांगे प्रशासनिक सुधार के अनुभव

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिक से अधिक अधिकारी इस पहल में शामिल हों। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों में कार्यरत अधिकारियों के पास प्रशासनिक अनुभव का बड़ा भंडार है। कई अधिकारी अपने स्तर पर ऐसे प्रयोग और सुधार करते हैं, जो व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं, लेकिन वे सीमित दायरे तक ही रह जाते हैं। अब इन अनुभवों को दस्तावेज के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय मंच पर साझा किया जाएगा।