High-Tech Parking: अलवर में बनेगी 5 मंजिला हाईटेक पार्किंग, 8 करोड़ आएगी लागत; UIT ने तैयार किया खास डिजाइन

Alwar News: अलवर। बाजार में पार्किंग का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। यूआइटी ने अपनी कमर्शियल योजना प्रगति कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए मुहर लगा दी है। पांच मंजिला इस मैकेनिकल पार्किंग में 62 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। करीब 8 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। प्रति कार किराया प्रति घंटे के हिसाब से निर्माण के बाद तय होगा।