Rain Alert: राजस्थान में अगले 2 दिन बाद फिर पलटी मारेगा मौसम, इन 10 जिलों में बारिश की चेतावनी

अलवर। प​श्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मई की शुरुआत से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि, अगले दो दिन प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन, 11 मई को प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने भी अलवर सहित प्रदेश के 10 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।