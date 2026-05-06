कर्नाटक-आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी महकेगी चंदन की खुशबू, इन 3 जिलों में बनेंगे चंदन वन

सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजन है। इन पौधों का रोपण जून माह के अंतिम समय में किया जाएगा। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे लगाए जाएंगे। वनविभाग के अनुसार चंदन अर्द्ध पराजीवी (सेमी पैरासेटिक) पेड है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे पौधे (होस्ट प्लांट) की जरूरत रहती है यह होस्ट प्लांट से अपना भोजन लेत है। इसलिए होस्ट प्लांट के रूप में मूंग अरहर, हेज, मेहंदी, करंज पौधों क उपयोग किया जा सकता है।