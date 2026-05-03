Rajasthan: घर से खेतों पर गए शिक्षक का शव मेड पर मिला, हत्या की आशंका, गांव में फैली सनसनी

मृतक के सिर के पीछे और मुंह से खून निकल रहा था। रामदेव ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम और एमओबी टीम को मौके पर बुलवाया और साक्ष्य जुटाए। लेकिन ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को नहीं उठाने दिया और डॉग स्कवॉयड टीम बुलाने की मांग पर अड़ गए। इधर, डॉग स्कवॉयड की व्यवस्था नहीं होने पर स्थानीय गढ़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ग्रामीणों के साथ खेत में टेंट लगा धरने पर बैठ गए और जांच की मांग को दोहराते रहे।