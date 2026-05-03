Rajasthan News: रात को गश्त पर निकले पुलिस कांस्टेबल की हत्या, बेटे का शव देख होश खो बैठे पिता

टोंक। जिले के बनेठा थाने में नियुक्त एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। रविवार सुबह लहूलुहान हालत में शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। उसके चेहरे, गर्दन और सीने पर चोट के निशान हैं। वहीं कपड़े फटे हुए मिले। पास में ही उनकी बाइक भी मिली। मृतक कांस्टेबल टोंक के तूम्बीपुरा निवासी भागचंद सैनी (26) पुत्र कालूराम सैनी है। वह बनेठा थाना क्षेत्र की ककोड़ चौकी पर तैनात थे। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, एएसपी रतनलाल भार्गव और डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों को फोन कर मौके पर बुलाया। बेटे का शव देख पूर्व पार्षद पिता होश खो बैठे।