टोंक में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवा रही थी नगर परिषद की टीम, तभी हो गया हादसा; मची अफरा-तफरी

कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध किया कि नगर परिषद महज केबिन और थडिय़ों पर जेसीबी चला रही है। जबकि इस मार्ग पर नहर किनारे कई स्थानीय निर्माण हो चुके हैं। जबकि वे भी अवैध है। लेकिन नगर परिषद ने थड़ी व केबिन को निशाना बनाया है। जबकि समानांतर कार्रवाई करते हुए अस्थायी अतिक्रमण को भी ध्वस्त करना चाहिए। इधर, दूसरी तरफ यह भी सामने आया कि कई लोग थड़ी व केबिन रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं। बाद में उन्हें किराए पर दे देते हैं।