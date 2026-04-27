Tonk Accident: सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक की मौत, पत्नी गंभीर घायल, खुशियों वाले घर में पसरा सन्नाटा

सोमवार सुबह शादी के कार्यक्रम के बाद दंपति स्कूटी से कुचलवाड़ा माताजी के दर्शन के लिए निकले थे। होटल सूर्य महल के पास तेज रफ्तार वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रघुनंदन का हेलमेट चकनाचूर हो गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल कविता को तुरंत उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों ने रघुनंदन को मृत घोषित कर दिया।