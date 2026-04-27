27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan Crime: पति ने पत्नी को 60 फीट गहरे कुएं में धकेला, मरा समझकर लौटा घर, जिंदा बच निकली महिला

झालावाड़ जिले के रटलाई थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया। गनीमत रही कि ग्रामीणों की मदद से रात में 1 बजे उसे कुएं से बाहर निकाल लिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Kamal Mishra

Apr 27, 2026

Jhalawar crime

कुएं से जिंदा निकली महिला (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

झालावाड़। रटलाई थाना क्षेत्र की पंचायत रीझौन के गांव झीतापुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से करीब 60 फीट गहरे कुएं में धकेल दिया। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से महिला की जान बच गई। घटना रविवार देर रात की है।

झीतापुरा निवासी रायसिंह लोधा अपनी पत्नी कंचनबाई लोधा (40) को खेत पर ले गया। खेत पर सब्जियों में पानी देने के बाद रायसिंह ने कंचनबाई से कुएं में शेष पानी देखने के लिए कहा और उसी दौरान पीछे से धक्का देकर उसे कुएं में गिरा दिया।

ससुराल में बताया पत्नी चली गई कहीं

पत्नी को कुएं में धकेलने के बाद रायसिंह घर चला गया। शाम को कंचनबाई के घर नहीं लौटने पर उसने अपने ससुराल वालों और गांव के लोगों को बताया कि उसकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। ग्रामीणों की मदद से रायसिंह ने खुद भी उसे ढूंढने का नाटक किया। देर रात गांव वालों ने तलाश की तो सूरी के रास्ते पर स्थित खुद के कुएं में कंचनबाई को बेहोशी की हालत में हल्की आवाज करते हुए देखा गया।

रात 1 बजे जिंदा निकली महिला

ग्रामीणों ने रात करीब 1 बजे कंचनबाई को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल कंचनबाई को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर किया गया। जहां महिला का इलाज जारी है।

पुलिस जांच में जुटी

एएसआई लाजपत मीणा ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रायसिंह पूर्व में भी कंचनबाई को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। महिला को आंख और मुंह सहित शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने अचानक मारी पलटी, इन जिलों बारिश-ओलावृष्टि शुरू, 12 जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट
जयपुर
Rain anupgarh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 05:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan Crime: पति ने पत्नी को 60 फीट गहरे कुएं में धकेला, मरा समझकर लौटा घर, जिंदा बच निकली महिला

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School: कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों का होगा ‘इंग्लिश टेस्ट’, शाला दर्पण ऐप पर शिक्षकों को 1 मई तक करना होगा ये काम

student
झालावाड़

प्यासे कंठ और सूखे नल: जिले में अधूरा जल जीवन मिशन

झालावाड़

सड़क हादसों में वृद्धि, शादी की खुशियां बन रहीं मातम:

झालावाड़

Jhalawar: बेटी को साथ ले जाने के लिए मां ने सौतेले पिता के साथ मिलकर किया अपहरण, उज्जैन से पुलिस ने छुड़ाया

School Girl Kidnapping Case
झालावाड़

Jhalawar: मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी राहत, जिला कलक्टर के नए आदेश जारी

MGNREGA Workers
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.