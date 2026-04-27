Rajasthan Crime: पति ने पत्नी को 60 फीट गहरे कुएं में धकेला, मरा समझकर लौटा घर, जिंदा बच निकली महिला

पत्नी को कुएं में धकेलने के बाद रायसिंह घर चला गया। शाम को कंचनबाई के घर नहीं लौटने पर उसने अपने ससुराल वालों और गांव के लोगों को बताया कि उसकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। ग्रामीणों की मदद से रायसिंह ने खुद भी उसे ढूंढने का नाटक किया। देर रात गांव वालों ने तलाश की तो सूरी के रास्ते पर स्थित खुद के कुएं में कंचनबाई को बेहोशी की हालत में हल्की आवाज करते हुए देखा गया।