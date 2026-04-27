Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने अचानक मारी पलटी, इन जिलों बारिश-ओलावृष्टि शुरू, 12 जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, प्रदेश में यह बदलाव नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आया है। इसके प्रभाव से बीकानेर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, वहीं चूरू और नागौर में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है।