27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने अचानक मारी पलटी, इन जिलों बारिश-ओलावृष्टि शुरू, 12 जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट

Rajasthan Rain: राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। खासतौर पर श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Apr 27, 2026

Rain anupgarh

श्रीगंगानगर जिले में हो रही बारिश और ओलावृष्टि (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। खासतौर पर श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। यहां बेर के आकार के ओले गिरने से फसलों और जनजीवन पर असर पड़ा है। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है।

घड़साना और पतरोडा क्षेत्र में दोपहर तक तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और दृश्यता भी कम हो गई। इसी तरह अनूपगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की खबरें सामने आई हैं।

यह वीडियो भी देखें :

2-3 दिन बारिश होने की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, प्रदेश में यह बदलाव नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आया है। इसके प्रभाव से बीकानेर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, वहीं चूरू और नागौर में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। इन परिस्थितियों में कच्चे मकानों, कमजोर संरचनाओं, पेड़ों और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंच सकता है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

वहीं येलो अलर्ट के तहत सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, जयपुर और हनुमानगढ़ जिलों में हल्की बारिश, बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें।

ये भी पढ़ें

Today Rain Alert: 26 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Apr 2026 04:29 pm

Published on:

27 Apr 2026 04:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने अचानक मारी पलटी, इन जिलों बारिश-ओलावृष्टि शुरू, 12 जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert 27 April: 46 डिग्री तापमान के बाद अब राजस्थान के 12 जिलों में अगले 3 घंटे में होगी बारिश

जयपुर

युद्धों से उभरती नई स्वास्थ्य चुनौतियां, परवाह किसे?

ओपिनियन

संपादकीय : पानी में घुले औद्योगिक रसायन बांट रहे मौत

ओपिनियन

Good News: पशुपालकों के लिए 6 नाइट्रोजन वाहनों की मिली सौगात, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में होगा सुधार

जयपुर

Bomb Threat in Rajasthan : राजस्थान में 'मज़ाक' बनीं बम की धमकियां, विधानसभा को उड़ाने की तीसरी धमकी, आखिर क्यों पकड़ से दूर हैं दहशतगर्द?

Rajasthan Vidhan Sabha Bomb Threat
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.