Rajasthan : राजस्थान के किशनगढ़ में बनेगी स्नाइपर राइफल, 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित, और भी लगेंगी इकाइयां

Rajasthan Defence Hub : राजस्थान अब देश के डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर में बड़ी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए किशनगढ़ के पास उदयपुर खुर्द क्षेत्र में 59 हेक्टेयर भूमि पर डिफेंस एवं एयरोस्पेस पार्क के लिए रिजर्व कर दी गई है। यहां पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने जा रही है, जहां स्नाइपर राइफल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीब 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। यहां टेस्टिंग रेंज का काम भी होगा। इसके अलावा यहां फाइटर एयरक्राफ्ट, हथियार, आर्मर्ड वाहन (बख्तरबंद गाड़ी), रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों और एयरोस्पेस उत्पादों की मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट लगाने की संभावना तलाशी जा रही है।