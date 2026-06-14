Jaipur 6AM: जयपुर में एक साथ 5 जगह बजा सेहत का अलार्म, युवाओं से लेकर बुजुर्गों में दिखा भारी क्रेज

Jaipur 6AM Experience Your City: जयपुर: गुलाबी नगरी की आज की सुबह बेहद खास, जीवंत और यादगार रही। राजस्थान पत्रिका के अनूठे कम्युनिटी मूवमेंट 'जयपुर 6AM: एक्सपीरियंस योर सिटी' के तहत आज पूरा शहर सुबह 6 बजे एक साथ सेहत और सकारात्मकता की ऊर्जा से सराबोर हो उठा। सुबह 6 से 8 बजे तक चले इस दो घंटे के विशेष आयोजन में शहर के पांच अलग-अलग जगहों पर एक जैसे ही ऊर्जा देखने को मिली, जहां हजारों जयपुरवासियों ने एक साथ खुलकर सांस ली।