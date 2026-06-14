‘जयपुर 6AM: एक्सपीरियंस योर सिटी’: फिटनेस के साथ फुल मस्ती के मूड में नजर आए जयपुरवासी; देखें तस्वीरें

जयपुर। हम रोज जयपुर में रहते हैं, इसकी सड़कों से गुजरते हैं, इसके पार्कों और स्मारकों को देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने शहर को उसकी सबसे खूबसूरत घड़ी में महसूस किया है? सूरज की पहली किरणों के साथ जागते जयपुर की ताजगी, शांत सड़कें, खुली हवा और गुलाबी शहर की जीवंत ऊर्जा को करीब से महसूस कराने के लिए रविवार सुबह राजस्थान पत्रिका की ओर से जयपुर 6am एक्सपीरियंस योर सिटी का आयोजन किया गया।