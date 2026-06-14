Assam Plane Crash: 25 जून को घर आने वाले थे शहीद खेमाराम कुमावत, 1 जुलाई को होनी थी सगाई

नागौर। असम के जोरहाट एयरबेस पर शनिवार सुबह हुए विमान हादसे में डीडवाना-कुचामन जिले की ग्राम पंचायत पांचोता के कलाली नदी गांव निवासी भारतीय वायु सेना के अग्निवीर खेमाराम कुमावत (24) शहीद हो गए। उनके निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। सूचना मिलते ही जिस घर में सगाई की तैयारियां चल रही थीं, वहां मातम छा गया।