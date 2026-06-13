फीफा वर्ल्ड कप का जोश हाई, नागौर में नहीं सुविधा, गांव के हर घर में फुटबॉलर

नागौर. दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल आयोजन फीफा वर्ल्ड कप को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह और जोश है। परन्तु उन्हें मलाल है स्थानीय स्तर पर फुटबॉल खेलने लायक सुविधाओं के नहीं होने का। नागौर जिले में फुटबॉल के लिए कोच और स्तरीय ग्राउंड दोनों ही नहीं है। जबकि जिले का फरड़ोद गांव आज भी फुटबॉल की पहचान को कायम रखे हुए है। गांव के हर घर में खिलाड़ी मिल जाएगा। विडंबना है कि खेल प्रतिभाओं के होने के बावजूद फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास नहीं हो रहे है।