नागौर सहित पूरे प्रदेश में मांग से ज्यादा खाद की आपूर्ति, फिर भी किसान क्यों भटक रहे यूरिया-डीएपी के लिए

नागौर. पिछले कुछ वर्षों से रबी और खरीफ के सीजन में यूरिया और डीएपी के लिए किसानों की लंबी कतारें, सहकारी समितियों के बाहर हंगामा और खाद की कमी की शिकायतें आम हो गई हैं। लेकिन विधानसभा में कृषि विभाग की ओर से पेश आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में पिछले दो वित्तीय वर्षों में यूरिया और डीएपी की मांग से अधिक आवंटन किया गया। इतना ही नहीं, नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों में भी अधिकांश महीनों में मांग के मुकाबले कहीं अधिक खाद की आपूर्ति की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कागजों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है तो किसान हर सीजन में खाद के लिए परेशान क्यों होते हैं।