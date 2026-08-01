नागौर में युवक की मौत के मामले में नया मोड़, जिसने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा, अब वही किसान हिरासत में

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की ओर से उस किसान पर मामला दर्ज किया है, जिसके यहां चोरी करने के लिए यह युवक घुसा था। दूसरी तरफ किसान परिवार का कहना है कि युवक को सकुशल पुलिस के सुपुर्द किया गया। इसके साढ़े तीन घंटे बाद मौत पुलिस हिरासत के दौरान हुई है। घटनास्थल से 18 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचने में पुलिस को साढ़े तीन घंटे का समय लगने के पीछे का सस्पेंस भी बरकरार है। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने खजवाना निवासी मेहराम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गोठड़ा हाल नोखा चांदावता निवासी धर्माराम (32) पुत्र जवानाराम चोयल के रूप में हुई है।