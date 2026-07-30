हरियाली की मिसाल बना नागौर का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, 150 पौधों के साथ संकल्प भी रोपे

कार्यक्रम में नीम, पीपल, शीशम, करंज, जामुन, शहतूत, बेल, पाम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। विद्यालय परिवार को 200 से अधिक अतिरिक्त पौधे भी उपलब्ध कराए गए, ताकि परिसर के अन्य हिस्सों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। सबसे महत्वपूर्ण पहल यह रही कि पौधों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के बाहर लगाए गए पौधों के चारों ओर पत्थर की पट्टियां रोपकर लोहे की जाली और तारबंदी की गई। वहीं नियमित सिंचाई के लिए पाइपलाइन के जरिए बूंद-बूंद पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। इससे पौधों के संरक्षण की दिशा में अभियान को स्थायी स्वरूप देने का प्रयास किया गया।