Nagaur Road Accident : डेगाना में SUV-कार की टक्कर में 2 की मौत, पिता कल होंगे रिटायर, आज जवान बेटे ने छोड़ा साथ

Nagaur Road Accident : नागौर के डेगाना के पालियास गांव में NH-458 पर शाम 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें SUV और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक बुरी तरह से घायल है। एक घायल को उपचार के लिए डेगाना अस्पताल लाया गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे की सूचना पर तत्काल डेगाना पुलिस दी। सूचना के मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।