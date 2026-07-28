सांभर झील के आसपास बिगड़ रहा है भूगर्भ का पारिस्थितिकी तंत्र

उधर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और वीआईटी-एपी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की ओर से करीब 39 वर्ष तक किए गए अध्ययन में सामने आया कि झील का प्राकृतिक जल स्तर लगातार घट रहा है, जबकि नमक उत्पादन के लिए बनाए गए कृत्रिम पैन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही झील में हानिकारक एल्गल ब्लूम (काई) का विस्तार भी चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। अध्ययन में सामने आया कि वर्ष 2022 में एल्गल ब्लूम ने झील के प्राकृतिक जल क्षेत्र के करीब 43 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित कर दिया था। इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर घटता है और सूक्ष्म जीवों से लेकर फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षियों तक पूरी खाद्य शृंखला प्रभावित होती है।