नागौर की अहिछत्रपुर कॉलोनी के 80 फीसदी भूखंड लॉटरी से होंगे आवंटित

नागौर. नगर परिषद की ओर से बालवा रोड पर विकसित की जा रही अहिछत्रपुर कॉलोनी शहर की पहली ऐसी कॉलोनी होगी, जिसे योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जा रहा है। अब यह नगर परिषद की सबसे महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं में शामिल हो गई है। करीब 150 बीघा क्षेत्र में विकसित हो रही इस कॉलोनी में 80 फीसदी आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 20 फीसदी भूखंडों का आवंटन नीलामी से होगा। रेरा पंजीकरण पूरा होने के बाद परिषद अब बड़े स्तर पर आवंटन प्रक्रिया की तैयारी में जुटी है।